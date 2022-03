Van elitesoldaten tot zijn persoonlijke lijfwachten: waar is Vladimir Poetin en wie beschermt hem?

Het Kremlin geeft niet graag informatie prijs over de whereabouts van Russisch president Vladimir Poetin en dus is het ontzettend moeilijk om te achterhalen vanwaar hij de oorlog in Oekraïne precies runt. Nog moeilijker is het om te doorgronden wat er precies op het Kremlin gebeurt en wat er omgaat in het hoofd van de president. “Tijdens de Koude Oorlog was er zoiets als Kremlinologie, waarbij we probeerden te ontdekken wat er gebeurt op het Kremlin”, vertelt Ruslandkenner Jan Balliauw, “Dat is nu helemaal terug.”

De Russische president Vladimir Poetin had zich na zijn herverkiezing in 2018 wat teruggetrokken en spendeerde minder tijd op het Kremlin. “Wanneer Poetin niet op het Kremlin was, kon je hem vaak terugvinden in zijn regeringsresidentie Novo-Ogaryevo vlak bij Moskou of in zijn favoriete buitenverblijf in Sotsji”, weet Balliauw. “Niemand weet precies waar hij nu is, maar we kunnen er wel van uitgaan dat Poetin dezer dagen vooral in Moskou te vinden is.”

Ambtswoning in Moskou