Politieke geesten lijken rijp om extreme energie- en brandstofprijzen forser aan te pakken: dit zijn de voorstellen

Als het aan hem ligt, komt het er "bijzonder snel". Ook de MR zit trouwens op dat spoor. "Alles ligt daarvoor klaar", benadrukt Van Peteghem. "We moeten wel nog afspreken wat we daarvan verwachten. Toen we dat in november klaarlegden, had dat vooral de bedoeling om een rem te zetten op de prijsstijgingen van diesel en benzine. Maar vandaag zitten we in de situatie dat die prijzen zo extreem hoog zijn dat je verder kunt gaan en er ook voor kunt zorgen dat de prijzen kunnen dalen."