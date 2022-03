Poperinge verwelkomt de Hoppy Beer Ladies: "Wij zijn een bierproeversclub speciaal voor vrouwen"

De opening van vanavond wordt alvast een succes: "We hadden nooit durven dromen dat er zoveel geïnteresseerde vrouwen zouden zijn. Vanavond werken we met Poperingse bieren. Wie denkt dat het een braspartij wordt, is eraan voor de moeite. We gaan niet drinken, maar degusteren", vervolgt Bequoye.

"Dat wil niet zeggen dat we geen avondje kunnen doorzakken, maar dat is niet ons hoofddoel", klinkt het. "We maken kleine hapjes, van voorgerecht tot dessert. We beginnen met scampi curry. Daar drinken we dan een Keikoppenbiertje bij. Dé ideale combinatie."