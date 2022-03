Royals - Hertogin Camilla ontmoet Camilla uit "The crown" en prinses Beatrix heeft een nieuw "rijdend kantoor"

En dan was er koningin Letizia van Spanje die het niet met blauw-geel zei, maar met handgemaakt borduurwerk, vyshyvanka. Zij verscheen begin maart op een Madrileens evenement met een traditioneel Oekraïense blouse.



In Oekraïne is er aan de eeuwenoude borduurtraditie zelfs een feestdag gewijd: elke derde donderdag van mei is het daar Vyshyvanka Day. Elke regio kan met een ander soort borduursel of een verschillend patroon pronken.

Het modestatement van Letizia ontging ook de Asociación Con Ucrania, die zich inzet voor Oekraïners in Spanje, niet. "Een grote verrassing! Toen we de foto's zagen, dachten we eerst aan Photoshop. Maar het klopt en we zijn erg blij. Elke steunbetuiging is belangrijk omdat het zichtbaar maakt wat er in ons land gebeurt", zegt de vereniging in het magazine Vanitatis.