Russische gastanker dan toch gelost in Zeebrugge na ethisch protest van werknemers: "Dat moet op Europees niveau beslist worden"

Zondagavond is er een Russische tanker met gas aangemeerd in de haven van Zeebrugge. Maar die kon zijn lading daar niet zonder problemen lossen. Het schip kwam al uit Groot-Brittannië, omdat de havenarbeiders daar weigerden de lading te lossen. Maar ook in de haven van Zeebrugge hadden enkele loodsen en havenarbeiders ethische problemen om een Russisch schip te moeten begeleiden en lossen.

Volgens Tom Hautekiet, topman van de haven van Zeebrugge kan het havenbestuur van Zeebrugge niet beslissen om dat schip ook hier te weigeren. "Het kan inderdaad gebeuren dat mensen problemen hebben om mee te werken om zo'n Russisch schip binnen te halen. En dat kunnen we ook zeker begrijpen in de huidige omstandigheden. Maar het is niet aan ons, als haven of aan individuen om daarover te beslissen." Uiteindelijk is de tanker toegelaten en gelost in de haven van Zeebrugge. Het gas uit Rusland is niet bestemd voor België, maar wel voor Azië.