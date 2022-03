Met een rugzak, paspoort en telefoonnummer op zijn hand: 11-jarige jongen vlucht alleen van Oekraïne naar Slovakije  

Na een reis van goed 1.200 kilometer kon de jongen veilig en wel de grens met Slovakije oversteken. Hij had niet meer dan twee kleine zakken bij zich, zijn papieren en een telefoonnummer van familieleden op zijn hand geschreven. Vrijwilligers aan de grens ontfermden zich over de jongen en gaven hem te eten en te drinken.

"Hij heeft iedereen voor zich gewonnen met zijn glimlach, onverschrokkenheid en vastberadenheid die een echte held waardig is", aldus het Slovaakse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dankzij het telefoonnummer konden familieleden van Hassan in de Slovaakse hoofdstad Bratislava gecontacteerd worden en is de jongen goed terechtgekomen.

Intussen is Hassan ook al ontvangen door de Slovaakse minister van Binnenlandse Zaken die van het verhaal van de 11-jarige jongen gebruik maakte om duidelijk te maken dat iedereen die vlucht voor het oorlogsgeweld in Oekraïne zal beschermd worden in Slovakije. De moeder van de jongen heeft in een videoboodschap iedereen bedankt die haar zoon heeft geholpen.