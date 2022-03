Paul-Henri Cuvelier uit Maarkedal wijnkenner van het jaar

"We zijn totaal niet op zoek naar een Michelinster of erkenning op deze manier, maar we zijn wel hevig fan van ons in te zetten voor onze job", laat Cuvelier weten. In zijn restaurant in Maarkedal is hij zijn klanten soms een halfuur kwijt aan de wijnkaart, omdat er zodanig veel keuze is. "We hebben hier 1.700 verschillende wijnen op de kaart, dus er staan zo'n 10.000 flessen in onze wijnkelder", verklaart Cuvelier. "Het is een uit de hand gelopen passie. Maar een wijnliefhebber die hier komt, wordt wel altijd met open armen ontvangen."