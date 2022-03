Staalreus ArcelorMittal roept werknemers wereldwijd op om families van vestiging in Oekraïne op te vangen

20.000 families van de vestiging van ArcelorMittal in Kryvy Rih, 350 kilometer ten zuiden van hoofdstad Kiev in Oekraïne, zijn hun inkomen kwijt omdat de fabriek in het land stilligt. ArcelorMittal wil hen nu helpen om een opvangplaats te vinden, ook in België. Het vraagt werknemers met plaats om zich te melden, Arcelor zal dan zelf in Polen de werknemers of familieleden proberen in contact te brengen met gastgezinnen.