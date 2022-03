Stad Brugge verhoogt prijzenpot voor vrouwen tijdens wielerwedstrijd Brugge - De Panne Classic

Het stadsbestuur van Brugge zal 8.000 euro bijleggen voor het prijzengeld van de vrouwen bij de wielerwedstrijd Brugge - De Panne. De wedstrijd voor de mannen en de vrouwen wordt gereden op 23 en 24 maart. Maar de prijzenpot voor de mannen is 32.000 euro groter dan die van de vrouwen. En daar wil schepen van Sport Franky Demon verandering in brengen:

"Op deze internationale dag van de vrouw vind ik het belangrijk dat we een duidelijk signaal geven dat in de sport ook mannen en vrouwen gelijk zijn. We leggen dan ook onmiddellijk op tafel dat ik vanuit het budget sport onmiddellijk 8.000 euro bijpas. Hopelijk volgen ook andere partners, zodanig dat de prijzenpot voor de dames en de heren op hetzelfde niveau is. We hopen ook dat de UCI dit naar de toekomst toe zelf doet en dat het eigenlijk een automatische reflex wordt."