Steeds vaker verbale of fysieke agressie tegenover gemeentepersoneel: "Mogelijk is corona oorzaak"

In Hasselt kregen de mensen van de sociale dienst in februari tweemaal op twee weken tijd te maken met een cliënt die agressie vertoonde. Het stadsbestuur besliste toen om een extra bewakingsagent in te schakelen. Twee weken geleden was er in het stadhuis van Genk dan weer een geval van zware verbale agressie, waarbij de politie is moeten tussenkomen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De burgemeester heeft de man in kwestie een plaatsverbod opgelegd.

"Dit gebeurt vaker en vaker", vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V), ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, aan Radio 2. "De laatste jaren neemt het aantal gevallen van fysieke of zelfs verbale agressie toe. We merken dat dat in heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen het geval is."