Prins Laurent helpt met zijn stichting huisdieren van Oekraïense vluchtelingen: "We helpen de mens via zijn dier"

"De mens helpen via zijn dier", dat is de missie van de Stichting Prins Laurent. "Dat motto passen we nu toe in deze crisissituatie", verklaart Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent in een interview met Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. "Onze Raad van Bestuur heeft unaniem beslist om deze dieren te helpen. We proberen zo met onze Stichting een emotionele last weg te nemen. Dit is een uniek initiatief. "

In de zes dispensaria (een dierenartspraktijk) van de Stichting (Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Hornu en Luik) worden nu al huisdieren verzorgd van mensen in een precaire situatie. Maar vanaf nu zijn ze ook toegankelijk voor de huisdieren van de Oekraïense vluchtelingen. De diergeneeskundige zorgen worden hen volledig gratis aangeboden. Naast deze verzorging, zullen ze ook zaken zoals manden, kattenbakvulling en voedsel gratis aangeboden krijgen.