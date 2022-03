Geen Oekraïense of Russische tarwe meer uit de "broodmand van de wereld": tekorten teisteren Libanon, Syrië en Jemen

In 2020 gingen de belangrijkste tarwesilo’s van Libanon de lucht in, bij de explosie in de haven van Beiroet. Sindsdien is de nationale voorraad hoogstens goed voor twee maand. En nu valt ook nog eens de belangrijkste bron van dat graan weg. Libanon haalde volgens de minister van Economie Amin Salim immers net geen zestig procent van zijn tarwe in Rusland of Oekraïne. Maar door de oorlog daar is de export teruggevallen.