Uiterst zeldzame symboolsteen van de Picten gevonden in de buurt van beroemd slagveld in Schotland

Ongewoon is wel dat de steen verschillende perioden van bewerking lijkt te vertonen, met symbolen die over elkaar liggen.

Professor Noble hoopt dat de steen aanzienlijk zal kunnen bijdragen aan onze kennis over het belang dat Aberlemo had voor de Picten.

"De steen was ingebouwd in de vloer van een enorm gebow uit de elfde of twaalfde eeuw. Die vloer bevatte de Pictische steen en voorbeelden van rotstekeningen uit de Bronstijd. Opwindend is dat het ernaar uitziet dat het gebouw uit de elfde of twaalfde eeuw direct bovenop lagen van nederzettingen gebouwd is die teruggaan tot de Pictische periode."

"Van de steen met het kruis die in de naburige kerk van Aberlemno staat, wordt al lang gedacht dat hij de overwinning van de Pictische koning Bridei Mac Bill over de Angelsaksische koning Ecgfith in 685 uitbeeldt, een overwinning die een einde maakte aan de expansie van Angelsaksische koninkrijken naar het noorden", zei Noble.

"De nederzetting van Dunnichem, waarvan wordt aangenomen dat ze het gevecht zijn naam heeft gegeven, ligt slechts enkele kilometers van Aberlemno. De laatste jaren hebben onderzoekers een ander mogelijk slagveld voorgesteld in Strathspey, maar enkel en alleen al het grote aantal Pictische stenen in Aberlemno wijst erop dat de omgeving van Aberlemno een enorm belang had voor de Picten."

"De ontdekking van deze nieuwe Pictische symboolsteen en van bewijzen dat deze site gedurende zo'n lange tijd bewoond is geweest, zal nieuwe inzichten opleveren in deze belangrijke periode in de geschiedenis van Schotland. Ze zal ons ook helpen beter te begrijpen hoe en waarom dit deel van [het Schotse graafschap] Angus voor de Picten een sleutelrol ging spelen en later een integraal deel is geworden van de koninkrijken Alba en Schotland", voegde Noble eraan toe.