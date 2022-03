Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk bannen Russische olie, kan Europa volgen?

Wat zijn dan de alternatieven voor dat Russische gas? "Vloeibaar gas. Dan kijken we naar landen als Qatar of de Verenigde Staten. Ook import via pijpleidingen uit Noorwegen, Algerije of Azerbeidzjan. Dan heb je ook nog biogas, meer energie-efficiëntie, meer connecties tussen de landen en meer hernieuwbare energie. Daar zetten ze op in", weet Moniek de Jong.

Al is dat natuurlijk voor de langere termijn. Op korte termijn is Europa wel nog afhankelijk van Russisch gas. En dat geeft de Russische president Poetin de kans om ermee te dreigen de gaskraan helemaal dicht te draaien. "Binnen enkele dagen zouden we dan merken dat er geen gas meer komt. Er ligt wel nog gas in de opslagen en de winter loopt nu ten einde, dus dat lukt wel. Maar de herbevoorrading zal een probleem worden en de prijzen zullen gaan stijgen. Dus we zouden onze vraag naar gas moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat alles draaiende blijft."