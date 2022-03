Gent is van plan om nieuw vergunningsbeleid voor leveranciers in de binnenstad te herbekijken  

Tot voor enkele weken kreeg je als leverancier van diensten en producten een vergunning voor 6 maanden om het autovrije gedeelte in Gent binnen te mogen rijden. Maar dat is recent veranderd, nu moeten ondernemers voor elke levering een vergunning aanvragen. En sinds die invoering krijgt Unizo heel wat klachten van leveranciers. Vooral omdat de klachten vaak om dringende of onvoorziene zaken gaan, zoals herstellingen van tapkranen of sanitair. "De administratieve last is bijna niet werkbaar voor ondernemers", klinkt het bij Jos Vermeiren van Unizo.