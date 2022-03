2.000 euro voor dieseltank in een vrachtwagen: sommige producten in de winkel straks duurder

“Calculeer je dat aandeel in, dan leidt de stijging van de dieselprijs momenteel tot een toename van de kostprijs van het algemeen vervoer van 4,92 procent,” vervolgt De Maegt. Dat percentage kan in maart klimmen tot 6 à 7 procent, al houdt ze een slag om de arm, want prognoses maken in een volatiele markt zoals vandaag is moeilijk. In elk geval zijn het qua prijsstijgingen die laatste percentages die we in de winkel kunnen ervaren.

Kunnen transportbedrijven zomaar snel hun prijzen aanpassen? Dat hangt af van het contract. Sommige ondernemingen hebben een jaarcontract waar ze niet op kunnen inbreken. Andere bedrijven hebben dan weer een zogenoemde dieselclausule. Daarmee kan je op basis van de brandstofkosten maandelijks de prijzen aanpassen. Het is vooral die clausule die op korte termijn voor prijsstijgingen in de winkel kan zorgen.