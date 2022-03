Vlaams minister Demir beslist: "Nog strengere lozingsnormen voor PFAS-stoffen bij 3M in Zwijndrecht"

Er komen nog strengere lozingsnormen voor PFAS-stoffen bij het bedrijf 3M in Zwijndrecht. De provincie had in oktober vorig jaar beslist om de lozingsnormen voor 3M te verstrengen, na de vervuiling die daar was opgedoken. Het bedrijf pikte dat niet en ging in beroep. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft dat beroep nu afgewezen en ze beslist ook om de lozingsnormen nog strenger te maken dan de provincie had opgelegd.