Vlaamse Ombudsman vindt autokeuring klantonvriendelijk: "Ze moeten dringend in achteruitkijkspiegel kijken"

Heb je een klacht?



Heb je een klacht over je autokeuring? Of heb je vragen over een andere dienst van de Vlaamse overheid? Dan kan je terecht bij van de Vlaamse ombudsman.

Dat kan online via deze website of per mail: info@vlaamseombudsdienst.be. Je kan ook bellen naar het gratis informatienummer 1700 (elke werkdag van 9 tot 19 uur).