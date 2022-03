PODCAST - Hoe vermijden we dat er een nieuw Shariah4Belgium opstaat in onze straten? Deze week in Vranckx & Byloo

Dat er onlangs in Antwerpen een nieuwe geradicaliseerde cel werd opgerold, verbaast hem niet, vertelt hij in Vranckx & Byloo. “Ik herken de frustraties: het zich vervreemd voelen van de maatschappij, zich niet welkom voelen. De selectieve verontwaardiging van het Westen, hoe het de Wereldbeker in Qatar veroordeelt en veel minder de Winterspelen in Peking. Dat in combinatie met een cut-and-paste-islam, van weetjes in plaats van studie, dat geeft een heel onsmakelijke cocktail."