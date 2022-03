"1985", coproductie voor VRT & RTBF over de bende van Nijvel, geselecteerd voor officiële competitie Canneséries

"1985" draait rond een jongen, zijn zus en zijn beste vriend, en is gebaseerd op waargebeurde feiten. Hoofdpersonages Marc, Franky en Vicky zijn boezemvrienden, maar komen terecht in het oog van de storm, nadat de bende van Nijvel brutale overvallen heeft gepleegd en de zaak niet meteen opgelost geraakt. Marc en Franky zijn rekruten bij de rijkswacht, en hun idealen botsen met die van Vicky, die rechten studeert aan de VUB.

In de tweetalige reeks spelen zowel Franstalige als Nederlandstalige acteurs mee, onder wie Tijmen Govaerts, Tom Vermeir, Peter Van den Begin, Ruth Becquart en Barbara Sarafian. Opmerkelijk: zowel VRT als RTBF zullen "1985" uitzenden. Het is een unieke coproductie, want het is de eerste keer dat beide openbare omroepen samenwerken bij een fictiereeks voor volwassenen.

De opnames van "1985" zijn eind 2021 afgerond, maar de reeks zal pas in 2023 worden uitgezonden. Het scenario is geschreven door Willem Wallyn, die "All of us" en "De 16" schreef. "1985" is geregisseerd door Wouter Bouvijn, gekend van "De twaalf". Productiehuis Eyeworks maakt de reeks, met regisseur Stijn Coninx als creatief adviseur. Coninx maakte met "Niet schieten" een film over de Bende van Nijvel.