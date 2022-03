Wallonië geeft geen vergunning voor "wolvenpark" op de taalgrens van Brakel en Vloesberg

Nadat de provincie Henegouwen de aanvraag weigerde, geeft nu ook de Waalse regering geen vergunning voor een "wolvenpark" in een bos op grondgebied van het Oost-Vlaamse Brakel en het Waalse Vloesberg. Ze baseerde zich daarvoor op het advies van de Waalse tegenhanger van Natuur en Bos, die zegt ondermeer dat het aanpalende Brakelbos beschermd gebied is. "In tegenstelling tot Vlaanderen, steunt Wallonië ons wel", zegt Brakels schepen Peter Vanderstuyf (Open VLD).