"Humanitaire corridors" om burgers uit te evacueren: wat zijn corridors en wie stelt ze op?

In het verleden zijn al verschillende soorten humanitaire corridors opgezet, vooral in de periode na het einde van de Koude Oorlog. In 2008 werd bijvoorbeeld een humanitaire corridor opgezet in het oosten van Congo, tijdens het gewapende conflict in Noord-Kivu. Die corridor was enkel bedoeld voor het aanleveren van hulpgoederen.

Een aantal jaar geleden nog maar werden meerdere tijdelijke humanitaire corridors afgesproken tijdens de burgeroorlog in Syrië, waar Russische militairen aan de kant van het Syrische leger vochten tegen de oppositie. Zo werden grensovergangen geopend voor militaire hulp, maar kwamen er ook vluchtroutes voor burgers. Al waren ook die corridors niet allemaal een succes.