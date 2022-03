Wetterse school Mariagaard wil Oekraïners opvangen in internaat

Mariagaard wil een deel van haar internaat ter beschikking stellen van Oekraïnse vluchtelingen. Directeur Thomas Declercq: "We hebben enkele jaren geleden al onze internen in één vleugel van het gebouw gestopt en de andere vleugel staat momenteel leeg. Dat zijn kamers die nog perfect bruikbaar zijn met voldoende sanitair. Er staan nog bedden met lattenbodems en matrassen, alles is eigenlijk nog aanwezig. Dus we kunnen mensen daar perfect een tijdelijk slaapplek aanbieden. Het is geen luxeverblijf dat we aanbieden, maar voor de eerste noodopvang lijkt het me een geschikt gebouw."