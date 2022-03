Toch wat hoop in het conflict: Rusland komt met concrete voorwaarden, Oekraïne veegt ze niet meteen van tafel

Schept dit nu enige hoop, hoe miniem ook, met het oog op donderdag? Dan zullen de ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland wellicht in gesprek gaan, in de Turkse badplaats Antalya. "Ik heb toch de indruk dat het Kremlin een béétje aan het zoeken is naar een exitstrategie", zegt Balliauw, verwijzend naar de situatie op het terrein, waar het minder vlot verloopt dan Rusland had gedacht, en naar het isolement waarin Rusland nu is komen te staan. "Daarom ook zijn die concrete voorwaarden op tafel gekomen: iets concreets om over te praten."

De gesprekken in Turkije zijn ook de eerste die op een behoorlijk hoog niveau worden gevoerd. "Zij kunnen misschien de basis leggen voor een mogelijk akkoord, al denk ik dat dat nog te vroeg is, want de situatie op het terrein is nog volop aan het evolueren".

Grote beslissingen zullen ook niet genomen worden op het niveau van de ministers van Buitenlandse Zaken, dat moet op het hoogste niveau gebeuren. "Een gesprek tussen Zelenski en Poetin zal er niet zomaar komen, dat moet voorbereid worden. Maar misschien is dit een eerste kleine stap in die richting."