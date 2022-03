1 jaar na Sky ECC-zaak: 888 mensen opgepakt en ruim 4,5 miljard euro drugs en goederen onderschept

Een jaar geleden, op 9 maart 2021, vielen speurders op 200 plaatsen in het land binnen in een groot onderzoek naar georganiseerde misdaad. Dat was de start van de zaak-Sky ECC. De politie had maandenlang kunnen meelezen in versleutelde telefoons van het bedrijf Sky ECC die criminele organisaties gebruiken om in het geheim te communiceren, en was zo heel wat plannen van criminelen op het spoor gekomen. Ook in de maanden daarna bleef informatie uit die versleutelde telefoons nieuwe onderzoeken opleveren. Het gerecht heeft al die zaken nu opgelijst.