2 jaar corona: hoe staat het met de geloofwaardigheid van de wetenschap?

Bij de corona-epidemie is dit proces van peer-review, wetenschappelijk debat en consensus niet meer gevolgd. Of anders gezegd: het is voor een stuk in de media gevoerd. Er was veel vraag naar informatie, de wereld wou snelle antwoorden. Al snel verschenen artikels met onderzoek in “pre-print”, op websites, zonder de kwaliteitscontrole van de “peer review”, en volgde de discussie tussen wetenschappers in de media. Dat was een uitdaging, ook voor ons. Maar dat is uiteraard ook onze taak: zelf inschatten, en dubbelchecken, en nieuws brengen met de nodige nuance. Maar eerlijk: dat is niet altijd even goed gelukt.