Urenlang aanschuiven voor een glimp van het Westen in 1990: waarom de sluiting van McDonald's in Rusland nu symbolisch is

Het idee om McDonald's naar Rusland te brengen, leefde al in 1976 in het brein van George Cohon, directeur van McDonald's in Canada. De Olympische Spelen vonden dat jaar plaats in Montréal en Cohon troonde de sovjet-officials mee naar de plaatselijke McDonald's voor een vette hap. In 1979 leek een akkoord in de maak, maar het politbureau in Moskou schoot het alsnog af. Cohon probeerde vervolgens het hamburgercontract voor de Olympische Spelen in Moskou in 1980 binnen te halen, maar dat mislukte.

Daarna volgden echter de jaren van glasnost en perestrojka, openheid en hervormingen in de Sovjet-Unie, en toen werd veel mogelijk. Na lange onderhandelingen stemde het politbureau in Moskou in 1988 in met de komst van McDonald's. En op 31 januari 1990 was het dan zover. George Cohon, die ook het leiderschap over de Russische tak van McDonald's had gekregen, zag zijn wens na 14 lange jaren eindelijk werkelijkheid worden.