"Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen Poetin en de Russen, dat maakt me bang": Anastasia vertelt hoe het is om Russische te zijn

"Het was 3 weken geleden helemaal anders om Russische te zijn. In een klap is het een andere wereld geworden. Ik vroeg me altijd af hoe het was om een Duitser te zijn in de jaren '30, nu weet ik het. Zo voelt het aan." Anastasia durft niet meer te zeggen dat ze Russische is, terwijl ze daar 3 weken geleden geen problemen mee had.