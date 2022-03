Antilliaanse Feesten in Hoogstraten duren dit jaar 1 dag langer

De Antilliaanse Feesten in Hoogstraten zullen dit jaar 3 in plaats van 2 dagen duren, van 11 t.e.m. 13 augustus 2022. Naast vrijdag en zaterdag, wordt donderdag nu ook een volwaardige festivaldag. Tickets voor die extra dag zullen maar de helft van de prijs kosten. "We wilden er al lang een derde dag aanbreien."