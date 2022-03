Antwerpse politie neemt aap in beslag die in klein appartement woonde

De feiten kwamen aan het licht na een melding van een buurtbewoner. Die had de berberaap zien rondlopen op de terrassen van een appartementsgebouw in Berendrecht.



Het dier had zich vermoedelijk bevrijd uit het appartement. Uit onderzoek bleek dat de eigenares geen uitzondering had gekregen om dit soort dieren te kunnen houden. Het houden van dergelijke dieren houdt ernstige risico's in op het vlak van openbare veiligheid, volksgezondheid en het welzijn van het dier zelf.