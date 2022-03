Appartementsgebouw in Kontich verzakt door constructiefout: 8 bewoners tijdelijk geëvacueerd

Het appartementsgebouw aan de Koningin Astridlaan in Kontich is nog gloednieuw. Toch hadden bewoners eerder al gemeld dat er scheuren in hun muren zaten. "De steunkolom van het gelijkvloers is niet exact op de steunkolom van de kelder geplaatst. Daardoor zijn er scheuren ontstaan", vertelt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Gisteren werd de situatie plots erger. "De steunbalk op het gelijkvloers is in de vloerplaat gedrukt, waarop die steunt, omdat die daaronder niet ondersteund is. Dat heeft ook wel wat lawaai gegeven en de scheuren zijn groter geworden. Daarop hebben de bewoners de hulpdiensten gebeld."