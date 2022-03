Beiaardmuziek als troost voor de nabestaanden van de slachtoffers van de busramp in Sierre

In Lommel weerklonk om twee uur vanmiddag de beiaard van de Sint-Pietersbandenkerk, in Leuven gebeurde dat twee uur later op de Vredesbeiaard van Heverlee Park. De Lommelse stadsbeiaardier Liesbeth Janssens koos voor serene muziek: "Zo speelde ik Con te Partiro van Andrea Bocelli en Een Ster van Stan van Samang, maar ook werk van Bach en Mozart omdat muziek ook troost biedt zonder woorden."

Nu maandag is het tien jaar geleden dat het dramatische ongeval gebeurde. Er vielen 28 doden, 22 kinderen uit scholen in Lommel en Heverlee, twee chauffeurs en vier begeleiders kwamen om.