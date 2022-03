Bende opgerold die honderdduizenden euro's verdiend zou hebben met valse tankkaarten

Met die valse kaarten tankten ze dan vrachtwagens vol. Maar tankkaarten kunnen ook gebruikt worden om de zogenaamde On Board Units op te laden. Dat zijn tolkastjes die in ons land in een vrachtwagen moeten zitten. Telkens als een vrachtwagen een tolpoort op de snelweg voorbij rijdt, betaalt die On Board Unit de verschuldigde tol. Doordat ze hun tolkastje hadden opgeladen met een nagemaakte kaart, konden ze over de snelwegen rijden en de tol door iemand anders laten betalen.