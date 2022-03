Beruchte taxiverkrachter opnieuw veroordeeld voor verkrachting van studente

Naar aanleiding van dat dossier, heropende het parket het onderzoek naar de verkrachting van een andere studente. “Mijn cliënte werd in 2017 ontvoerd en verkracht", zegt advocaat Caroline Poiré. “Ze deed onmiddellijk aangifte, maar omdat er onvoldoende elementen waren om de dader te identificeren, werd het dossier in 2018 geklasseerd zonder gevolg. Ik heb nadien gevraagd om het onderzoek te heropenen, omdat er enorm veel gelijkenissen waren met de verkrachtingen van de slachtoffers in het andere dossier. Uit het onderzoek bleek dat de man ook op de dag van de feiten met mijn cliënte verlof had bij de MIVB. Daarnaast kwam de beschrijving van zijn voertuig overeen met de verklaringen van mijn cliënte en herkende ze hem en zijn huis nadien op foto's. Ook de DNA-analyse linkte hem aan de feiten.”

De beklaagde ontkende de jonge studente in 2017 te hebben verkracht, maar de rechtbank hechtte geen enkel geloof aan zijn verhaal.