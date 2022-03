Deze voormiddag is in de stad Geel een bus aangekomen met aan boord zo'n 30 Oekraïense vluchtelingen. Het zijn vooral vrouwen en kinderen. De bus vertrok gisterenmiddag in Polen en heeft de hele nacht doorgereden. Die was ingelegd door een lokale serviceclub, waarvan er ook enkele leden zijn meegereden. Het welkom is hartverwarmend, blijkt uit bovenstaande reportage.