De Lijn krijgt gemiddeld elke week boete in lage-emissiezone Brussel

De Lijn heeft momenteel 14 bussen die niet meer voldoen aan de eisen van de LEZ en dus in principe sinds 1 januari van dit jaar niet meer in Brussel mogen rondrijden. De Lijn laat weten dat ze aan een oplossing werken. "Deze bussen worden enkel nog ingezet als recentere, milieuvriendelijkere bussen in panne staan of op onderhoud moeten. Maar dat is een kwestie van korte duur, want we zijn bezig met de vergroening van onze vloot", legt woordvoerder Karen Van der Sype uit. "We hebben verschillende hybrides en de eerste elektrische bussen rijden intussen rond in onder andere Leuven. Dus we zijn volop bezig met een inhaalbeweging. Binnen afzienbare tijd zullen we dus niet meer met bussen rondrijden die niet voldoen aan de LEZ-normen."