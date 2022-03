Cadix ziekenhuis wordt op drie na hoogste gebouw van Antwerpen: "Nieuwe landmark in de skyline"

Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, ZNA, heeft de sleutels gekregen van het nieuwe ziekenhuis Cadix op het Eilandje in Antwerpen. Over een jaar, in maart 2023, zal het nieuwe ziekenhuis het Stuivenbergziekenhuis vervangen, dat 138 jaar dienst heeft gedaan. Het nieuwe ziekenhuis wordt een hoogtechnologisch ziekenhuis dat jaarlijks 200.000 patiënten kan behandelen. Het wordt het op drie na hoogste gebouw in Antwerpen.