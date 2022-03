Centrumbrug Izegem wordt groener maar vooral veiliger: "In 10 jaar tijd waren er al zo'n 50 ongevallen met fietsers en voetgangers"

De Centrumbrug in Izegem is een bekend zicht voor wie de stad al eens bezocht, door haar omvang vooral. Ze loopt van deelgemeente Emelgem, over het kanaal Roeselare-Leie, tot in het centrum. De Vlaamse Waterweg had al langer plannen om ze te vernieuwen. Het stadsbestuur maakt daarvan gebruik om ze ook groener en veiliger te maken. "De voorbije 10 jaar zijn er op de brug, en in het verlengde ervan, al een 50-tal ongevallen gebeurd met fietsers en voetgangers", schetst burgemeester Bert Maertens. "Een aantal punten waar zij het autoverkeer kruisen zijn te gevaarlijk en dat willen we aanpakken door hen een eigen strook te geven, afgescheiden van de rest van het verkeer."