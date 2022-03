CHECK - Neen, foto's tonen geen  inzinking van Macron na recent telefoongesprek met Poetin

Hoewel de foto's dus van voor de start van de oorlog dateren, laten ze wel degelijk Macron in internationaal overleg over de toen nog gespannen situatie aan de Oekraïens-Russische grens zien. De Franse kwaliteitskrant Le Figaro wijdde zelfs een artikel aan het talent van de Bretoense fotografe om de president op een moment van internationale crisis zo kwetsbaar te tonen. Wellicht had Macron niet eens Poetin aan de lijn. In de verslagen van 18 februari staat dat hij die dag onder andere met Westerse leiders als de Amerikaanse president Joe Biden, Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen en NAVO-baas Jens Stoltenberg belde.

Uit andere hoeken kwam dan weer kritiek dat het om een publiciteitsstunt van het Elysée ging. Zo zou de la Moissonnière Macron, die momenteel ook kandidaat is om in april zichzelf op te volgen, hebben gepositioneerd als de Amerikaanse president John F. Kennedy die de Cubaanse crisis op zijn bord kreeg. In oktober 1962 dreigde de Sovietunie met een atoomaanval toen een Amerikaanse invasie van de Varkensbaai op Cuba mislukte.