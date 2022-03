Communicantjes poseren in politie-uniform in Hasselt: “Dat vind ik cool”

“Wil je deze pet op en misschien kan je ook een wapenschild dragen?”, vraagt een medewerkster van de politie aan Niel. “De jongen staat in zijn beste pakje voor de attributen en kiest voor een wapenschild. Wat verderop poseren kinderen in een politiecombi. “Ik wou dit eens graag doen want ik vind het wel cool”, glundert Alexander. Naast hem zit zijn broertje Lucas aan het stuur: “Ik wil later politieagent worden omdat ik dat leuk vind.”