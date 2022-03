Corda Campus in Hasselt test winkel zonder kassa: "Je moet niet meer in de rij staan"

De nieuwe voedingswinkel is een prototype die 6 maanden wordt uitgetest. Voor Corda is het een unieke kans om met Selecta in zee te gaan om dit te testen. “Het lijkt op een gewone winkel en dat is de bedoeling”, zegt Raf Degens van de Corda Campus. “Maar het is een technologisch innovatieve winkel met heel veel speciale technieken.”