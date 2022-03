Coronacrisis dan toch geen game changer voor klimaat: nog nooit zoveel broeikasgassen uitgestoten als vorig jaar

De Chinese economie groeit nog sterker dan de (eveneens groeiende) capaciteit aan hernieuwbare energie. China vult dat gat op met steenkool. In 2021 joeg het op die manier 750 miljoen ton CO2 méér de lucht in dan in het pre-coronajaar 2019. De impact daarvan op de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is enorm. “De toegenomen uitstoot in China de voorbije jaar is groter dan de gecombineerde afname in de rest van de wereld”, stipt het IEA aan.