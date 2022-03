Average Rob, Acid en Supercontent: dit zijn de 14 winnaars van de Jamies, de prijzen voor Vlaamse contentmakers

Niet geheel onverwacht wint Average Rob de award voor beste YouTuber. Met 145.000 abonnees op zijn YouTubekanaal kan hij op een trouw publiek rekenen. Zijn best bekeken video (bijna 600.000 weergaven) is ongetwijfeld zijn videoclip van "Zaddy", het liedje dat hij op twee uur tijd met Lost Frequencies produceerde. Zijn broer Arno The Kid is ook te zien in de video. Milan Cools, die ook de prijs kreeg voor "Beste Videograaf", filmde en monteerde de videoclip.