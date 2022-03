Aantal schenkingen in Vlaanderen fors toegenomen: "Mensen willen dat er zo weinig mogelijk naar de staat gaat"

"Zowel het aantal roerende als onroerende schenkingen is sterk toegenomen", vertelt minister Diependaele. "De toename kunnen we enerzijds - jammer genoeg - toeschrijven aan de coronapandemie, die mensen doen nadenken heeft over een tijdige successieplanning, maar anderzijds ook aan de gewijzigde regelgeving rond het duolegaat."

Bij een duolegaat wordt een erfenis gespreid over je eigen erfgenamen en een goed doel. Het was fiscaal voordelig voor de eigen erfgenamen en dus een veelgebruikte techniek om erfbelasting te besparen, maar sinds 1 juli 2021 is dat fiscaal voordeel afgeschaft.

"Wie nu iets wil nalaten aan een verre verwant of niet-familielid, zonder dat die daar te veel erfbelasting op verschuldigd is, zal voortaan sneller kiezen voor een schenking. Beleidsmatig was dat ook een bewuste keuze. Zo komt het geschonken geld sneller terug in de maatschappij en dus de economie."