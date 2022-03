"De Russen komen!": het verhaal van een eeuw vijandschap tussen de VS en Rusland

De chronische dreiging met nucleaire vernietiging had een grote impact op de levens van de Amerikanen. Mensen begonnen overal atoomschuilkelders te bouwen in hun tuin. Ze oefenden het atoomalarm op scholen en andere publieke plaatsen. De jaren 50 en 60 van de vorige eeuw veroorzaakten een epidemie van films over een nucleaire vernietiging. Denk aan Dr. Strangelove van Stanley Kubrick uit 1964, met Peter Sellers in de titelrol. How I stopped worrying and love the bomb.

De Koude Oorlog stuwde ook de vooruitgang in de wetenschappen. De concurrentiestrijd tussen beide grootmachten leidde tot de ontdekking van de ruimte. Op 4 oktober 1957 lanceerden de Sovjets met een intercontinentale raket de Spoetnik, de eerste kunstmatige satelliet, die in een baan om de aarde werd gebracht. Het was een enorme propagandastunt en triomf voor de USSR.



De Amerikanen voelden zich afgetroefd door de Sovjets. Eén jaar later schoten de Amerikanen hun eigen satelliet de ruimte in, de Explorer-I van het Amerikaanse leger onder de leiding van raketwetenschapper Wernher Von Braun, die ooit voor de nazi’s had gewerkt.

Na de wapenwedloop was er nu ook een ruimtewedloop. Iedereen in de VS wilde wetenschapper worden. Maar de Sovjets bleven de Amerikanen jennen. In 1961 stuurden ze als eersten een man de ruimte in, Yoeri Gagarin. De Amerikanen stuurden op hun beurt een man de ruimte in, Alan Shepard. President Kennedy kondigde in zijn eerste toespraak als president in 1961 aan dat Amerika voor het eind van het decennium een man naar de maan zou sturen.

BEKIJK - "Biep biep biep": de Spoetnik-satelliet was een enorme PR-overwinning voor de Russen: