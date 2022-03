Definitieve plannen heraanleg Grote Markt Sint-Niklaas eindelijk klaar, met forse budgetverhoging

Er was al sprake in juni 2020 om de Grote Markt in centrumstad Sint-Niklaas grondig aan te pakken. Maar er was de afgelopen jaren regelmatig discussie over wat die vernieuwing precies moet zijn. Nu is er een consensus en de plannen zijn nu eindelijk definitief voorgesteld. Gisteren werd daarvoor zelfs een speciaal georganiseerde gemeenteraadscommissie bijeengeroepen. Schepen Carl Hanssens (N-VA) vindt het maar normaal dat er zoveel over gediscussieerd is: "Het gaat om de grootste markt en nu nog grootste rotonde van België. We willen daar echt een verschil in maken."