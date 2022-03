3 doden bij verkeersongeval in Leffinge: "Een auto reed frontaal tegen een vrachtwagen"

Iets voor 15 uur reed een kleine personenwagen in de richting van Oostende. Ter hoogte van de Klemskerkeweg week de bestuurder plots van zijn rijbaan af. De auto belandde op het vak van de tegenliggers. Twee motorrijders konden de auto ontwijken, maar een vrachtwagen kon dat niet, waarna ze frontaal botsten. Door de klap draaide de auto om zijn as.

Verschillende passanten en ook de motorrijders stopten om te helpen. Ook meerdere ambulances, een MUG-team, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp kwam te laat.

De Torhoutsesteenweg is volledig afgesloten in beide richtingen en dat zal wellicht nog lange tijd zo blijven. Waarom de auto uitweek, is nog niet duidelijk