Drie gewonden bij uitslaande brand in serviceflats in Arendonk

"We werden opgeroepen voor een uitslaande brand in de serviceflats in Arendonk. Toen we aankwamen zagen we vlammen uit het raam van de tweede verdieping komen. Er vielen 3 slachtoffers. De bewoonster van de flat waar de brand ontstond, is zwaargewond, 2 buren hebben last van rookintoxicatie. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht", zegt Bjorn Peeters, kapitein van de brandweerzone Taxandria.