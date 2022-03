Eerste dag naar school voor gevluchte Oekraïense kinderen in Antwerpen

“We hebben op school een sterke werking met anderstalige nieuwkomers. Zo vangen we elk jaar minstens een tiental kinderen op die totaal geen Nederlands kennen. We zijn ook een heel diverse school, momenteel hebben we hier 40 verschillende nationaliteiten. We proberen de kindjes die dezelfde taal spreken of de nieuwkomers bij elkaar te zetten, zodat ze elkaar kunnen leren kennen.”

“Er is een extra juf die de kleuter opvangt en opvolgt. De jongen uit het 3de leerjaar wordt een aantal uur per dag uit de klas gehaald om een taalbad te volgen. We proberen de Nederlandse taal op een leuke manier te introduceren. Zo gaat hij bijvoorbeeld mee naar de supermarkt of de bakker. We bakken ook pannenkoeken samen of maken fruitsla. Op die manier krijgen anderstalige nieuwkomers veel woordenschat binnen en kunnen ze veel leren.”