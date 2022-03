Belgisch consulaat van Oekraïne ligt in Borgloon: "Wie vluchtelingen opvangt, moet zich voor langere tijd willen engageren", zegt ereconsul 

"Ik bezocht Oekraïne voor mijn job op regelmatige basis en kreeg zo een band met het land", vertelt Beckers, die al vijf jaar ereconsul is. "In eerste instantie is het mijn plicht als ereconsul de belangen van Oekraïners in België te behartigen. Oekraïners kunnen bij mij aankloppen als ze problemen hebben of hun identiteitskaart verloren hebben."

De ereconsul heeft sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn handen vol. Zo vangt ook hij Oekraïners op in zijn huis. Maar onderdak bieden aan vluchtelingen is volgens hem niet zo simpel als mensen denken. "Veel mensen willen solidair zijn en dat is mooi, maar ze moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt. Die opvang is niet voor één of twee weken. Wie zijn huis openstelt, moet beseffen dat dat voor langere tijd is." En dat kan tot spanningen leiden, vertelde ereconsul Beckers aan Radio 2 Limburg.